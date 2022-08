Stand: 17.08.2022 11:53 Uhr Rostock: LKW und Güterzug stoßen im Fischereihafen zusammen

Im Rostocker Fischereihafen sind am Mittwochmorgen ein LKW und ein Güterzug zusammengestoßen. Die Fahrzeuge hatten sich ineinander verkeilt, es entstand nach Polizeiangaben hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Ob der 52-jährige LKW-Fahrer ein rotes Ampelsignal übersah, wird derzeit ermittelt. Der LKW muss abgeschleppt werden, das soll noch am späten Vormittag geschehen. Dabei kann es noch einmal zu Behinderungen auf der Straße am Fischereihafen kommen. | 17.08.2022 11:53

