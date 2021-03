Stand: 10.03.2021 20:40 Uhr Rostock: Kunstpreis für Neubrandenburger Künstlerin Seyfarth

Die Neubrandenburger Künstlerin Ramona Seyfarth erhält den mit 10.000 Euro dotierten Rostocker Kunstpreis. Die Auszeichnung im Genre "Freie Grafik" wurde am Mittwoch in der Societät Rostock maritim, dem ehemaligen Schiffahrtsmuseum, übergeben. In diesem Jahr war wegen der Kontaktbeschränkungen die Preisträgerin schon vorher informiert worden. Die Jury lobte vor allem die Vielfalt von Ramona Seyfarts Werken. Die Ausstellung mit den Werken aller fünf Nominierten war Ende Oktober nur drei Tage geöffnet und ist ab Sonnabend wieder in der Rostocker Societät Maritim zu sehen. | 10.03.2021 20:40