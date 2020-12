Stand: 05.12.2020 11:50 Uhr Rostock: Kunsthalle zeigt Gemälde-Ausstellung online

In der Rostocker Kunsthalle wird am Samstagabend die letzte Ausstellung des Jahres eröffnet, allerdings nur online. Gezeigt werden 60 Bilder des Leipziger Malers Michael Triegel aus den letzten 25 Jahren. Seine Bilder stehen in der Tradition italienischer Renaissancemaler und beleuchten den Glauben im 21. Jahrhundert. "Cur deus - Warum Gott?“ ist der Titel der Schau. Michael Triegel wurde weltweit als "Papstmaler" bekannt, als er 2010 ein erstes offizielles Papst-Porträt von Benedikt XVI malte. | 05.12.2020 11:50