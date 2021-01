Stand: 12.01.2021 18:27 Uhr Rostock: Kulturprojekt im Freien gestartet

Die Hansestadt Rostock hat am Dienstag unter dem Motto "Erlebniswinter" eine ganze Veranstaltungsreihe gestartet. Den Auftakt des 200.000 Euro-Projekts bilden großformatige Poster, die überall in der Stadt zu sehen sind. Abgebildet sind Exponate aus den Rostocker Museen wie Gemälde aus dem Kulturhistorischen Museum und der Kunsthalle. Für die zweite Phase werden gerade Konzepte gesammelt. Bewerben können sich Musiker oder auch bildende Künstler. Geplant sind zum Beispiel Ausstellungen und Auftritte in Schaufenstern oder auch Straßenkunst ab Ende Januar. | 12.01.2021 18:27