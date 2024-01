Stand: 15.01.2024 14:40 Uhr Rostock: Kriminalpolizei ermittelt nach Angriff auf Busfahrer

Die Kriminalpolizei ermittelt in Rostock nach einem Angriff auf einen Busfahrer gegen zwei Männer aus Afrika. Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Männer einen 41-jährigen Busfahrer in Groß Klein attackiert haben, nachdem er diese auf das bestehende Glasflaschenverbot in Linienbussen hinwies. Die Tatverdächtigen, die aus Sierra Leone bzw. Guinea stammen, reagierten sofort aggressiv. Sie attackierten den Busfahrer sowie eine zur Hilfe eilende Passagierin mit mehreren Schlägen und Tritten. Die 42-jährige Frau musste zur Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht werden. Die alarmierten Polizeibeamten konnten die beiden 20 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen stellen. Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,51 und 1,68 Promille.

