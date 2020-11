Stand: 09.11.2020 07:55 Uhr Rostock: Kreuzfahrtschiff überwintert in Überseehafen

Die 293 Meter lange "Mein Schiff 4" der TUI-Flotte wird nach Reedereiangaben im Rostocker Überseehafen überwintern. Am Sonnabend war das Kreuzfahrtschiff mit reduzierter Besatzung von 70 Frauen und Männern in Rostock eingelaufen. In den kommenden Monaten soll es auf den geplanten Neustart im Frühjahr vorbereitet werden. | 09.11.2020 07:55