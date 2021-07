Stand: 23.07.2021 15:37 Uhr Rostock: Kreuzfahrtschiff Seaview liegt erstmals in Warnemünde

Zum ersten Mal liegt das Kreuzfahrtschiff Seaview der Reederei MSC Cruises am Passagierkai in Rostock-Warnemünde - ein neuer Stopp auf der Ostsee-Route. Bis Oktober wird das Schiff nun jeden Freitag zwischen 7 und 20 Uhr Warnemünde besuchen. Währenddessen können Gäste auf- und absteigen oder corona-gerecht organisierte Landausflüge wahrnehmen. Rostock-Port-Chef Jens Aurel Scharner zeigte sich erfreut: Die Kreuzfahrt-Schiffahrt nehme nach fast 18 Monaten Pause langsam wieder Fahrt auf. Am Abend verlässt die MSC Seaview Rostock wieder Richtung Visby in Schweden. | 23.07.2021 15:37