Stand: 13.08.2020 14:26 Uhr

Rostock: Kranhersteller Liebherr kündigt Kurzarbeit an

Der Kranhersteller Liebherr in Rostock hat angekündigt, in den kommenden Wochen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Die Auswirkungen der Pandemie kommen nach Aussagen des Unternehmens dort etwas verzögert an, seien aber inzwischen deutlich zu spüren. Liebherr beschäftigt am Standort Rostock knapp 1.700 Mitarbeiter. Wie viele von ihnen in Kurzarbeit geschickt werden müssen und wann das geschieht, steht laut Unternehmenssprecher noch nicht fest. In jedem Fall sollen die Betroffenen je nach Umfang des Arbeitsausfalls einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld erhalten. | 13.08.2020 14:26