Stand: 24.10.2020 12:56 Uhr Rostock: Korvette "Ludwigshafen" zurück im Heimathafen

Die Korvette "Ludwigshafen am Rhein" ist am Sonnabend nach mehr als 17 Monaten im Einsatz im Mittelmeer in ihren Heimathafen Rostock-Warnemünde zurückgekehrt. Sie war im Unifil-Einsatz der Vereinten Nationen eingesetzt, teilte die Marine mit. Die 60 Mann starke Besatzung hatte den Auftrag, vor der Küste des Libanon den Seeverkehr zu überwachen und damit den Waffenschmuggel zu unterbinden. Aufgrund der Corona-Pandemie galten strenge Hygiene-Auflagen an Bord, wie es hieß. | 24.10.2020 12:56