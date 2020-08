Stand: 13.08.2020 11:28 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Kommandoübergabe auf Korvette "Oldenburg"

Am Marinestützpunkt Rostock fand am Donnerstagmorgen die Kommandoübergabe der Besatzung "Charlie" statt. An Bord der Korvette "Oldenburg" übergab Fregattenkapitän Alexander Dubnitzki seine Dienstgeschäfte sowie die Besatzung an Korvettenkapitän Pascal Störk. Dubnitzki wechselt nach drei Jahren als Kommandant ins Bundesverteidigungsministerium. Sein Nachfolger Störk übernahm nicht nur das Kommando, sondern auch die Verantwortung über die 60-köpfige Besatzung. | 13.08.2020 11:27