Stand: 16.09.2021 09:46 Uhr Rostock: Kollision zwischen Straßenbahn und Auto

Am frühen Donnerstagmorgen ist es in Rostock zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. In der Nähe des Barnstorfer Waldes stießen die beiden Fahrzeuge vermutlich durch einen Vorfahrtsfehler zusammen. Verletzte habe es dabei jedoch nicht gegeben. | 16.09.2021 09:46