Stand: 11.07.2022 07:13 Uhr Rostock: Kleinkunsttage "Rostocker Straßenkultur" in der Innenstadt

Die Rostocker Innenstadt wird diese Woche zur Kleinkunstbühne. In der Einkaufsmeile, der Kröpeliner Straße, treten täglich Künstlerinnen und Künstler kostenlos auf. Am Montagnachmittag geht es los mit einer Marching Band, außerdem wird ein Akrobat auf einem Hochrad um die Passanten kurven. Alle Künstlerinnen und Künstler führen ihre Shows in der Nähe des Uni-Platzes auf, Start ist immer 14 Uhr. Die Aktion wird vom Bund und vom Land Mecklenburg-Vorpommern gefördert. | 11.07.2022 07:13