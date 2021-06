Stand: 09.06.2021 18:24 Uhr Rostock: Kita Sonnenkinderhaus ausgezeichnet

Die Rostocker Kindertagesstätte Sonnenkinderhaus gehört zu den besten in Deutschland. Die Einrichtung hat beim Deutschen Kita-Preis einen zweiten Platz errungen. Mehr als 1.200 Bewerbungen hatte es gegeben, die integrative Kindertagesstätte aus dem Rostocker Stadtteil Lütten Klein schaffte es als einzige aus Mecklenburg-Vorpommern in die Endauswahl. Sie teilt sich den zweiten Platz mit drei weiteren Kitas aus anderen Teilen Deutschlands. Immerhin 10.000 Euro bekommen die Sonnenkinder für die von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und dem Bundesfamilienministerium vergebene Auszeichnung. Überzeugt hatte die Jury vor allem, dass in der Einrichtung der Rostocker Stadtmission nicht über sondern mit Kindern geredet wird - und dass sie bei allen Vorhaben ein gehöriges Wörtchen mitreden dürfen. | 09.06.2021 20:02