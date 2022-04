Stand: 24.04.2022 16:04 Uhr Rostock: Kirchenkreis Mecklenburg verabschiedet Propst Schünemann

Der Rostocker Propst Wulf Schünemann ist am Sonntag in einem Gottesdienst in der St. Nikolaikirche aus seinem Dienst verabschiedet worden. Seine Amtszeit endet am 30. April, wie der mecklenburgische Kirchenkreis am Sonntag mitteilte. Sein Nachfolger, Pastor Dirk Fey aus Wanzka, werde am 1. Mai in sein Amt eingeführt, hieß es weiter. Kontinuierlich habe Schünemann sich mit Engagement, Ideen und Kreativität eingebracht, sagte Bischof Tilman Jeremias bei der Verabschiedung. | 24.04.2022 16:03

