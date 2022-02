Stand: 22.02.2022 11:20 Uhr Rostock: Kinder liefern BUGA-Ideen zur Umwelt-Bildung

2025 richtet Rostock die Bundesgartenschau aus. Ein wesentlicher Bestandteil dabei ist die Umweltbildung, vor allem für Kinder und Jugendliche. Und genau die sollen jetzt die Ideen dafür liefern. Am Montag schalten sich die Kindergärten mit den BUGA-Verantwortlichen in einer Online-Konferenz zusammen und bringen ihre Vorschläge ein; ob Insektenhotel auf dem eigenen Kita-Gelände, Exkursionen in Naturschutzgebiete oder spezielle Führungen im Botanischen Garten. Nach diesem Auftakt sind dann am 9. März die Rostocker Schulen und ihre BUGA-Ideen zur Umwelt-Bildung gefragt. Daraus sollen dann bis zum Start im Jahr 2025 konkrete Projekte entstehen. | 22.02.2022 11:20

