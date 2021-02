Stand: 24.02.2021 15:14 Uhr Rostock: Keine Ermittlungen nach Todesfall in Kita

Nach dem tragischen Tod einer Zweijährigen in einer Rostocker Kita nimmt die Staatsanwaltschaft keine Ermittlungen auf. Das Mädchen war am vergangenen Freitag beim Essen zusammengebrochen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Nach dem Ergebnis der Obduktion sei das Kind an dem sogenannten Bolustod gestorben. Dabei kann ein Gegenstand - beispielsweise ein Essensrest - einen Nerv im Kehlkopfbereich so reizen, dass ein sofortiger Herz-Kreislauf-Stillstand eintritt. Es handele sich um einen tragischen Unglücksfall, ein Fremdverschulden sei auszuschließen. | 24.02.2021 15:14