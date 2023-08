Stand: 22.08.2023 13:21 Uhr Rostock: Kaminfeuer auf TV-Bildschirm löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Kaminfeuer auf einem Fernsehbildschirm hat in Rostock am Wochenende einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Über den Notruf wurden die Einsatzkräfte zu dem vermeintlichen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Rostock gerufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bereits kurz nach dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei gab es jedoch Entwarnung. Der vermeintliche Brand entpuppte sich als Kaminfeuer, das auf dem Bildschirm des Fernsehers in der Wohnung zu sehen war.

