Stand: 17.10.2020 06:46 Uhr Rostock: Kaminer eröffnet Jüdische Kulturtage

Mit einem Auftritt des Autoren und Musikers Wladimir Kaminer im "M.A.U. Club" beginnen am Sonnabend in Rostock die Jüdischen Kulturtage. "Kaminer & die Antikörper" heißt sein Programm. Eine Woche später wird der Schauspieler Christian Berkel im Rahmen der Kulturtage aus seinem neuen Roman "Ada" lesen. Bis zum 8. November sind elf Veranstaltungen geplant. Die Jüdischen Kulturtage finden zum fünften Mal in Rostock statt. | 17.10.2020 06:45