Stand: 07.06.2020 06:40 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostocker Junge überlebt Fenstersturz

Ein siebenjähriger Junge hat den Sturz aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses im Rostocker Groß-Klein aus fast zehn Metern Höhe überlebt. Beim Spielen am offenen Fenster mit seiner drei Jahre älteren Schwester verlor der Junge am Sonnabend das Gleichgewicht und fiel nach Angaben der Polizei auf den Rasen im Hinterhof. Seine Verletzungen waren schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die Eltern und zwei weitere Geschwister waren nicht zu Hause, als der Unfall am späten Nachmittag geschah. Sie hatten den Angaben zufolge die Fenstergriffe verschlossen und den Schlüssel versteckt.

Nachbarin half sofort

Die Kinder fanden den Schlüssel jedoch und spielten Fensterputzen. Hierbei verlor der Junge das Gleichgewicht und stürzte aus fast zehn Metern in den Hinterhof. Möglicherweise wurde der Sturz durch einen Busch abgebremst. Die Schwester des Siebenjährigen holte sofort eine Nachbarin zur Hilfe, die den Notruf alarmierte und dafür sorgte, dass sich der verletzte Junge nicht bewegt.

Ermittlungen gegen die Eltern

Die Rettungskräfte verbrachten den Jungen in die Universitätsklinik Rostock. Die Polizei ermittelt nun gegen die Eltern wegen des Anfangsverdachts der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht aufgenommen.

