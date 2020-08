Stand: 21.08.2020 07:06 Uhr

Rostock: Jugendaktionstag am Kröpeliner Tor

Der Rostocker Jugendaktionstag "Reclaim your streets" findet dieses Jahr in einer reduzierten Version statt. Am Kröpeliner Tor ist am Freitag ab 12 Uhr eine Ausstellung zu finden, die Jugendliche zu Wort kommen lassen soll. Dazu wurden unter anderem Video-Interviews in verschiedenen Stadtteilen geführt, die auf Bildschirmen am Kröpeliner Tor gezeigt werden. | 21.08.2020 07:05