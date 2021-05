Stand: 26.05.2021 15:54 Uhr Rostock: Jobabbau bei Neptun-Werft fällt geringer aus

Ursprünglich sollten auf der Warnemünder Neptun-Werft 275 von 600 Arbeitsplätzen abgebaut werden, jetzt sind es knapp 100 weniger. Darauf haben sich nun Unternehmen, Betriebsrat und Gewerkschaft geeinigt, wie ein Sprecher der IG Metall am Mittwoch mitteilte. Möglich sei dies, weil bei anstehenden Arbeiten an Aufträgen umgeschichtet worden sei. Zudem seien nach dem Personalabbau weitere betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2022 ausgeschlossen. Die Neptun-Werft gehört zur Meyer Gruppe. Die Corona-Pandemie hat den Kreuzfahrtschiffbau und die Reedereien weltweit in Schieflage gebracht. | 26.05.2021 15:53