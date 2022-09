Stand: 27.09.2022 13:52 Uhr Rostock: Internationale Jugendarbeit in MV ausbaufähig

Eine Studie im Auftrag des Landesjugendring MV kommt zu dem Schluss, dass die internationale Jugendarbeit in MV noch ausbaufähig ist. Die Studie wurde in Rostock auf dem Fachtag zur internationalen Jugendarbeit in MV vorgestellt. Danach haben 63 Prozent der Kinder und jungen Erwachsenen im Land Interesse an internationalem Jugendaustausch, zum Beispiel in Form von Workcamps, Projekten oder Jugendforen. Was fehlt, sind - laut Studie - flächendeckende, internationale Angebote, aber auch Zeit und Personal um die internationale Jugendarbeit weiter auszubauen. Der Fachtag bringt Akteure aus Politik, Verbänden und freien Trägern zusammen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.09.2022 | 15:00 Uhr