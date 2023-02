Stand: 06.02.2023 13:02 Uhr Rostock: Instagram-Account von Oberbürgermeisterin Kröger gehackt

Der Instagram-Account der Rostocker Oberbürgermeisterin ist gehackt worden. Wie das Rathaus am Montag bestätigte, übernahmen Kriminelle das Social-Media-Profil von Eva-Maria Kröger (Die Linke). Aktuell ist das Konto mit über 3.700 Abonnenten auf privat geschaltet. Das heißt, es werden keine der bisher über 1.000 Veröffentlichungen angezeigt. Kröger ist erst seit Jahresbeginn Stadtoberhaupt in Rostock, zuvor war sie Landtagsabgeordnete in Schwerin.

