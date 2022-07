Stand: 11.07.2022 09:15 Uhr Rostock: Illegale Schaumparty sorgt für Polizeieinsatz am Uniplatz

Eine illegale Schaumparty hat für einen größeren Einsatz am Rostocker Uniplatz gesorgt. Laut Polizei hatte am Sonntagnachmittag wohl jemand Spülmittel in den Brunnen gekippt. Deswegen musste das Wasser abgestellt und der Schaum beseitigt werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. | 11.07.2022 09:15