Stand: 08.01.2021 15:19 Uhr Rostock: IT-Probleme bei AIDA Cruises offenbar behoben

Die in Rostock ansässige Reederei AIDA Cruises scheint die seit Weihnachten andauernden IT-Probleme gelöst zu haben. Wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte, ist das Kundencenter seit Freitagmittag wieder per Mail und Telefon erreichbar. Reisen seien wieder per Internet buchbar, hieß es. Zu den Hintergründen der technischen Probleme, die zu umfänglichen Reisestornierungen geführt hatten, äußerte sich Unternehmenssprecher Hansjörg Kunze nicht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Hackerangriffs laufen weiter. | 08.01.2021 15:18