Stand: 02.09.2022 14:55 Uhr Rostock: IOW-Direktor Bathmann geht in den Ruhestand

Der Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW), Ulrich Bathmann, geht in den Ruhestand. Das Meeresbiologe leitete seit 2011 das Institut. Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) würdigte Bathmann als einen der führenden Forscher des Landes. Schwerpunkte seiner Arbeit sind das Klima und die Erwärmung der Weltmeere. In zahlreichen Expeditionen hatte Bathmann Ozeane und Meere erforscht, mit dem Ziel eine wissenschaftliche Grundlage für ihre nachhaltige Nutzung bereitzustellen. Auch die Ostsee spielte eine besondere Rolle in seiner Arbeit gespielt. Nach seiner Pensionierung wird der 68-Jährige weiter am Leibniz -Institut in einzelnen Projekte als Meeresforscher arbeiten. | 02.09.2022 14:54

