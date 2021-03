Stand: 09.03.2021 12:35 Uhr Rostock: IG Metall demonstriert für mehr Lohn

In Rostock ist die Gewerkschaft IG Metall in eine zweite Warnstreik-Woche gestartet. Ziel ist die Sicherung von Beschäftigung und Einkommen in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Mehrere Tausend Beschäftigte aus 13 norddeutschen Betrieben sind zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Aus Rostock und Laage beteiligen sich sechs Industrie-Unternehmen. Die IG Metall Küste veranstaltet eine Art Autokino. Die Gewerkschaft verlangt für rund 140.000 Metaller in Norddeutschland vier Prozent mehr Lohn und eine Arbeitsplatz-Sicherung. Die Arbeitgeber lehnen höhere Löhne ab. | 09.03.2021 12:35