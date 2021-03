Stand: 14.03.2021 08:17 Uhr Rostock: Hunderte demonstrieren gegen Corona-Schutzmaßnahmen

Wie in anderen Städten Mecklenburg-Vorpomemrns haben am Sonnabend auch in Rostock Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen für ein Ende der seit Monaten geltenden Einschränkungen demonstriert. An drei Autokorsos und einer Kundgebung auf dem Neuen Markt beteiligten sich rund 750 Menschen. Gegen eine Reihe von Demonstranten seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, hieß es von der Polizei. Hauptgrund sei das Nichttragen von Schutzmasken gewesen. | 14.03.2021 08:17