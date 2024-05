Stand: 28.05.2024 10:36 Uhr Rostock: Hund bei SEK-Einsatz beschlagnahmt

Im Rostocker Stadtteil Groß Klein ist am Dienstagvormittag das Spezialeinsatzkommando der Polizei ausgerückt, um einen gefährlichen Hund sicherzustellen. Ermittlungen im Vorfeld hatten ergeben, dass der Hundebesitzer Waffen in seiner Wohnung haben könnte. Die Polizei ging davon aus, dass der 25-Jährige Halter die Herausgabe des Hundes mit Gewalt verhindern würde. Wie erwartet, versuchte dieser die Maßnahme zu verhindern und leistete Widerstand. Die Beamten fesselten ihn, der Mann blieb aber unverletzt, so die Polizei. Der kommunale Ordnungsdienst nahm den Hund mit, dieser wurde zuvor in Schleswig-Holstein als gefährlich eingestuft. Dort hatte er zwei Menschen gebissen. Bereits im April gab es im Rostocker Stadtteil Schmarl einen ähnlichen Einsatz der Polizei, auch hier wurden Hunde beschlagnahmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.05.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock