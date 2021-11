Stand: 10.11.2021 07:10 Uhr Rostock: Hotelgruppe Arcona stellt auf 2G um

In den Häusern der Rostocker Hotelgruppe Arcona dürfen sich mit Ausnahmen ab sofort nur noch gegen das Coronavirus geimpfte oder davon genesene Gäste aufhalten. Als eine der ersten Hotelgruppen stelle Arcona auf 2G um, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die 2G-Regel gelte sowohl für Veranstaltungen, den Restaurantbesuch sowie während des gesamten Hotelaufenthaltes. Die Gruppe betreibt nach eigenen Angaben derzeit sieben Häuser etwa auf Rügen, Sylt, in Thüringen oder im österreichischen Kitzbühel. | 10.11.2021 07:10