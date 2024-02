Stand: 11.02.2024 07:09 Uhr Rostock: Hoher Schaden durch brennendes Schuhregal

Ein in Brand geratenes Schuhregal im Flur eines Mehrfamilienhauses in Rostock-Toitenwinkel hat einen Schaden von schätzungsweise 40.000 Euro angerichtet. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der Brand gelöscht war, waren einige Wohnungen in dem Haus nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

