Stand: 05.10.2020 17:34 Uhr Rostock: Hohe Auszeichnung für Kunsthalle

Die Kunsthalle in Rostock hat die bundesweite Auszeichnung "Ausstellung des Jahres 2019" bekommen. Damit wird die Schau "Palast der Republik" gewürdigt, die im vergangenen Jahr dort zu sehen war. Die Auszeichnung wird von deutschen Vertretern eines internationalen Kunstkritikerverbandes verliehen. "Das ist mit Geld gar nicht aufzuwiegen, was das an Renommée bedeutet", sagte Kunsthallen-Leiter Uwe Neumann. In der Ausstellung wurden bis Oktober vergangenen Jahres Möbel gezeigt, diverse Lampen und auch die Original-Bar aus dem echten ehemaligen Palast der Republik in Berlin. | 05.10.2020 17:34