Stand: 20.01.2021 13:10 Uhr Rostock: Hinweis einer besorgten Ärztin rettet gestürzten Senioren

Weil er immer zuverlässig zum Arzt gekommen ist, konnte ein 75-Jähriger in Rostock-Reutershagen aus seiner mißlichen Lage befreit werden. Die Ärztin des Mannes machte sich Sorgen, weil der Mann nicht zum verabredeten Termin in der Praxis erschienen war, wie die Polizei mitteilte. Die Frau informierte die Polizei. Die Beamten fanden den Betroffen auf dem Fußboden seiner Wohnung liegend. Er war zuvor gestürzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. | 20.01.2021 13:09