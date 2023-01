Stand: 24.01.2023 08:52 Uhr Rostock: Haus wird nach Brand in Akku-Laden abgerissen

In der Doberaner Straße in Rostock wird derzeit eine Brandruine abgerissen. Das mehrstöckige Haus war bei einem Brand im Mai 2021 stark beschädigt worden. Nach dem Feuer in einem Ladenlokal mit Batterien und Akkus war das komplette Haus einsturzgefährdet. Der Abriss soll nach Auskunft der Eigentümerfamilie Ende März beendet sein. In der Lücke ist ein Neubau geplant, dessen Fassade sich in den Straßenzug mit Altbauten einfügen soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 23.01.2023 | 18:30 Uhr