Stand: 11.03.2022 13:57 Uhr Rostock: Hansemesse zentraler Anlaufpunkt für Flüchtlinge

Die Hansemesse in Rostock ist ab sofort zentraler Anlaufpunkt für Flüchtlinge in MV. Nach Angaben der Stadt sollen die Menschen nach ein oder zwei Tagen Aufenthalt von dort aus im Land weiterverteilt werden. Derzeit seien rund 800 Betten in der Messehalle aufgestellt. Ein weiterer Ausbau werde geprüft. Dafür müsse noch abgestimmt werden, wie künftig die Erfassung der Menschen und die Weiterverteilung ablaufen sollen. Aktuell würden zudem noch ehrenamtliche Helfer gesucht. | 11.03.2022 13:56

