Rostock: Hansa verliert 1:2 gegen Eintracht Braunschweig

Der FC Hansa Rostock musste sich im letzten Testspiel dem Drittligisten Eintracht Braunschweig mit 1:2 geschlagen geben. Nachdem die Aufsteiger bereits in der 13. Minute das 1:0 durch John Verhoek erzielen konnten, sorgte Yari Otto in Minute 44 für den Ausgleich. Der entscheidende Treffer zum Nachteil des FC Hansa Rostock war dann ausgerechnet ein Eigentor von Julian Riedel in der 87. Minute. Kurz vor Anpfiff gab der Verein zudem bekannt, dass er Calogero Rizzuto verpflichten konnte. Der 29 Jahre alte Außenverteidiger bekommt beim Aufsteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. | 17.07.2021 16:14