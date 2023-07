Stand: 25.07.2023 18:43 Uhr Rostock: Hansa und Verhoek lösen Vertrag vorzeitig auf

Der Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock und Stürmer John Verhoek gehen getrennte Wege. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat sich Hansa mit dem 34-Jährigen auf eine vorzeitige Auflösung des eigentlich bis zum Sommer 2024 laufenden Vertrages geeinigt. In den vergangenen vier Jahren hat Verhoek bei Hansa in 126 Pflichtspielen 42 Tore erzielt. Mit seinen 17 Treffern in der Spielzeit 2021/2022 verewigte sich der Niederländer in den Geschichtsbüchern des Vereins. In der vergangenen Saison kam der Angreifer jedoch nur zu zwei Toren. Nun spielt er in den Plänen von Trainer Alois Schwartz offenbar keine Rolle mehr.

