Stand: 07.12.2021 13:00 Uhr Rostock: Halbstündiger Stromausfall - Ampeln weiter außer Betrieb

In weiten Teilen von Rostock bis nach Ribnitz-Damgarten ist am Mittag der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke soll eine Störung in einer Konverterstation in Bentwisch die Ursache gewesen sein. Nach rund 30 Minuten war die Störung behoben. Dennoch kommt es auch weiterhin zu Behinderungen, weil an zahlreichen Kreuzungen in Rostock die Ampeln weiterhin ausgefallen sind. | 07.12.2021 13:00