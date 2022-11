Stand: 21.11.2022 14:21 Uhr Rostock: Hakenkreuze an Turnhalle geschmiert

In Rostock ermittelt der Staatsschutz im Zusammenhang mit Hakenkreuzen an einer städtischen Sporthalle. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Unbekannte am Wochenende 28 Hakenkreuze an den Außenwänden der Sporthalle im Stadtteil Toitenwinkel hinterlassen. Die verbotenen verfassungswidrigen Zeichen wurden vermutlich in der Zeit zwischen Freitagabend und dem frühen Montagmorgen angebracht. In der sanierten Sporthalle üben vor allem Vereine, unter anderem Judo und Volleyball. Laut Polizei wurde die Beseitigung der Schmierereien veranlasst.

