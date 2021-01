Stand: 26.01.2021 17:38 Uhr Rostock: Haftbefehle nach Messerangriff

In Rostock-Lichtenhagen sind am Montagabend bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwei Männer verletzt worden. Eines der Opfer wurde mit einer Stichwunde am Hals in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Polizeiangaben ist einer der Verletzten sowie ein weiterer Mann festgenommen worden. Gegen die 40 und 19 Jahre alten Verdächtigen werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, sagte ein Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft. Gegen beide Männer wurden inzwischen Haftbefehle erlassen. | 26.01.2021 17:38