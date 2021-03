Stand: 29.03.2021 19:30 Uhr Rostock: Haftbefehl gegen 37-Jährigen nach Quälerei

Ein 37-Jähriger Rostocker soll mit einem Komplizen einen anderen Rostocker stundenlang in seiner Wohnung festgehalten, geschlagen und mit brennenden Zigarettenstummeln gequält haben. Heute hat das Amtsgericht Rostock Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Tat geschah am vergangenen Freitag im Stadtteil Evershagen und soll sich nach Polizeiangaben über 14 Stunden hingezogen haben. Das 28-jährige Opfer ging zur Polizei, nachdem es "mit Hilfe einer weiteren Person" entkommen konnte. Opfer und Täter sowie der 14-jährige mutmaßliche Komplize des Verhafteten waren offenbar beim gemeinsamen Fernsehen in Streit geraten. | 29.03.2021 19:35