Stand: 01.09.2023 13:18 Uhr Rostock: HC Empor neu aufgestellt

Die Handballer vom Rostocker HC Empor starten am Sonntag im Spiel gegen den TSV Altenholz in die 3. Bundesliga. Nach dem Abstieg wurde in der Sommerpause die Mannschaft neu aufgestellt. Zehn Spieler haben den Verein verlassen, sechs sind neu dabei. Kapitän bleibt Torhüter Robert Wetzel, sein Vertrag wurde bis 2027 verlängert. Der Däne Nicolaj Andersson ist seit April Trainer beim HC Empor. Die 6 Testspiele seien erfolgreich gelaufen, die Mannschaft gut vorbereitet, so der 35-Jährige auf der Pressekonferenz zum Saisonstart. Empor muss in der Staffel Nord-Ost Platz eins oder zwei belegen, um sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga zu qualifizieren. Das erste Spiel am Sonntag gegen Altenholz beginnt um 16 Uhr in der Rostocker OSPA-Arena.

