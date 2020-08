Stand: 25.08.2020 17:03 Uhr

Rostock: Gut vier Jahre Haft nach Axtangriff

Im Prozess um einen Axtangriff hat das Landgericht Rostock am Dienstag einen 36-jährigen Mann zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Richter sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Dezember 2019 in Teterow einen anderen Mann mit einer Axt verletzt hat. Den Kopf habe er nur knapp verfehlt, weil sich das Opfer rechtzeitig habe wegdrehen konnte, so die Staatsanwaltschaft. Strafverschärfend wurde nach Ansicht des Gerichts die Vielzahl seiner Vorstrafen gewertet. | 25.08.2020 17:03