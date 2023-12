Stand: 06.12.2023 14:00 Uhr Rostock: Grundstücksverkäufe für Theaterneubau geplant

Bei ihrer heutigen Sitzung will die Rostocker Bürgerschaft die Weichen für den Verkauf städtischer Liegenschaften und Grundstücke zur Finanzierung des Volkstheater-Neubaus stellen. Dafür werden 18 Flächen in Betracht gezogen, darunter das ehemalige Best Western Hanse Hotel in Warnemünde und das Güterverkehrszentrum. Als Gesamterlös werden 120 Millionen Euro veranschlagt. Für jedes einzelne Grundstück muss im Falle eines geplanten Verkaufs ein weiterer Beschluss erfolgen.

