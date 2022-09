Stand: 05.09.2022 12:31 Uhr Rostock: Großes Loch nach Rohrbruch in der Langen Straße

Nach einem Rohrbruch an einer Wasserleitung klafft ein Loch von mehreren Metern Breite an einem Gehweg in der Langen Straße von Rostock. Laut Nordwasser war am Sonntagabend eine große Wasserleitung in der Innenstadt gebrochen - warum, ist bisher unklar. Dadurch sei auch ein Wohnhaus geflutet worden, die Bewohner hatten teils bis zum Montagvormittag kein Wasser. Der Schaden am Rohr sei bereits behoben worden. Der Gehweg soll im Laufe der Woche repariert werden. | 05.09.2022 12:28

