Rostock: Größte Jobmesse in MV beginnt

Bei der Arbeitsmarktmesse Jobaktiv, der größten Jobmesse in Mecklenburg-Vorpommern, präsentieren sich noch bis Donnerstag 90 regionale Firmen aus 10 Branchen in der Rostocker Stadthalle. Besucher, die sich für offene Ausbildungs- oder Arbeitsstellen interessieren - davon gibt es noch rund 6.000 in der Region - finden jeweils zwischen 10 und 17 Uhr den passenden Ansprechpartner, wie die Messe-Organisatoren mitteilten. Um Eltern für Gespräche den Rücken frei zu halten, gibt es in der Stadthalle eine Kinderbetreuung. | 07.09.2022 07:58

