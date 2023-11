Stand: 20.11.2023 15:42 Uhr Rostock/Greifswald: Ver.di kündigt Streiks an Unikliniken an

Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag Warnstreiks an den Unikliniken in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein angekündigt, darunter auch an den Kliniken in Greifswald und Rostock. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass es Einschränkungen bei den Routinearbeiten und auch bei geplanten Terminen geben wird. Wer am Freitag einen Termin in einer der Kliniken hat, solle sich vorab über die Situation informieren. Es werde jedoch sichergestellt, dass Notfälle versorgt werden können.

