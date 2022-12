Stand: 16.12.2022 13:01 Uhr Rostock/Greifswald: Uniklinik-Beschäftige fordern Gleichbehandlung

In Greifswald und Rostock feiern die Beschäftigten am Uniklinikum heute symbolisch ihr eigenes Silvester. Dahinter steckt eine Aktion der Gewerkschaft ver.di. Nach deren Angaben arbeitet das Personal im Vergleich zu ähnlichen Einrichtungen in den alten Bundesländern bei gleicher Bezahlung noch immer 1,5 Stunden mehr pro Woche. Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, protestierten die Beschäftigten. Die Gewerkschaft fordert unter anderem von der Landesregierung, sich dafür einzusetzen, dass die tarifliche Arbeitszeit auf 38,5 Stunden abgesenkt wird.

