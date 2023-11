Stand: 06.11.2023 11:14 Uhr Rostock: Graffiti-Sprayer in Rostock erwischt

Am Sonntagmorgen hat die Polizei drei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat in Rostock gestellt. Die drei Jugendlichen seien zunächst geflohen, so eine Sprecherin. Anschließend hätten die Beamten die Deutschen noch gefasst. Neben Spraydosen hatten die Tatverdächtigen auch zahlreiche Klamotten mit Farbrückständen dabei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.11.2023 | 11:30 Uhr