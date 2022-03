Stand: 29.03.2022 17:29 Uhr Rostock: Gleisarbeiter von Straßenbahn erfasst

In Rostock ist ein Gleisarbeiter von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der 42-Jährige am Dienstagmittag unweit der Haltestelle Zoo im Hansaviertel, als ihn die Bahn erfasste. Der Mann erlitt Verletzungen an Kopf und Schulter, wurde zunächst von Rettungskräften medizinisch versorgt und kam dann in eine Klinik. Er ist außer Lebensgefahr. Die Ursache für den Unfall muss noch geklärt werden. | 29.03.2022 17:28